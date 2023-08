Spatenstich in Wilderswil – BKW errichtet neues Zentrum Eben fand in Wilderswil der Spatenstich für das neue BKW-Power-Grid-Zentrum statt. Dieses soll zum Stützpunkt für das Versorgungsgebiet Jungfrauregion/Oberhasli werden.

So soll das BKW-Power-Grid-Zentrum dereinst aussehen. Foto: PD

«Mit dem Neubau legt BKW Power Grid mehrere Standorte zusammen», schreibt die BKW in einer Mitteilung vom Mittwoch. Errichtet wird das Zentrum auf dem bestehenden Gelände von BKW Power Grid. Auf 1300 Quadratmetern Innenfläche soll ein Arbeitsumfeld für Montage- und Bürotätigkeiten mit Platz für Lagermaterial für die Region Oberland entstehen. Die Bauarbeiten für das neue Zentrum dauern voraussichtlich bis Ende Juli 2024.

«Mit dem Neubau des Zentrums und der Investition von rund vier Millionen Franken bekennt sich BKW Power Grid zum Standort und zur Region.» Daniel Brand, Leiter Netzbetrieb bei BKW Power Grid

Am Standort in Wilderswil werden gemäss der BKW rund 40 Mitarbeitende arbeiten. Zehn Mitarbeitende waren bislang teilweise zusätzlich in Grindelwald, Meiringen und Spiez stationiert. Dank der Zusammenführung baue die BKW Schnittstellen ab und vereinfache die Zusammenarbeit.

Ökologische Bauweise und Energieversorgung

Beim Gebäude in Wilderswil, das ein reiner Holzbau wird, setzt BKW Power Grid auf eine ökologische Bauweise. So wird beispielsweise sämtliches Konstruktionsholz aus der Schweiz bezogen, und die schadstofffreie Holzfassade wird mit Wärmedämmwert nach Minergiestandard gebaut. Dank einer leistungsstarken Fotovoltaikanlage könne das neue Gebäude beinahe energieautark betrieben werden. Mehrere Elektro-Ladestationen sorgten zudem dafür, dass künftig auch elektrisch angetriebene Betriebsfahrzeuge geladen werden könnten.



Daniel Brand, Leiter Netzbetrieb bei BKW Power Grid, sagt: «Mit dem Neubau des Zentrums und der Investition von rund vier Millionen Franken bekennt sich BKW Power Grid zum Standort und zur Region. Damit sichern und sorgen wir weiterhin für die Versorgungssicherheit im Berner Oberland.»





PD/don

Fehler gefunden?Jetzt melden.