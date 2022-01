Neues Kapital beschafft – BKW erhält 200 Millionen für Firmenkäufe – zinslos Der Berner Energiekonzern übernimmt zwei deutsche Planungs- und Ingenieurfirmen. Für weiteres Wachstum hat er gratis Geld besorgen können. Julian Witschi

BKW-Chefin Suzanne Thoma schlägt vor ihrem Abgang nochmals doppelt zu. Foto: Franziska Rothenbühler

Was für ein Kontrast: Der Westschweizer Stromkonzern Alpiq hat wegen Liquiditätsproblemen kürzlich beim Bund vorsorglich um Finanzhilfe angefragt. Inzwischen haben die Aktionärinnen und Aktionäre auf den Hilferuf reagiert und 223 Millionen Franken eingeschossen. Bei der BKW dagegen stehen private Anleger Schlange, um zu investieren.

So konnte der Berner Energiedienstleister am Donnerstag am Schweizer Kapitalmarkt neue Gelder zu einem Nullzins beschaffen: Die BKW gab eine Anleihe über 200 Millionen Franken mit einem Coupon – das ist der Festzins während der Laufzeit – von 0 Prozent aus. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre und acht Monate, wie die BKW mitteilt.

Mit der Anleihe will die BKW die «weiterhin günstigen Bedingungen auf dem Kapitalmarkt» nutzen. Die Zinskonditionen erklären sich mit dem weiterhin negativen Leitzins der Schweizerischen Nationalbank und der guten Kreditwürdigkeit des Unternehmens: «Das sehr hohe Interesse der Investoren unterstreicht das starke Vertrauen in die BKW», schreibt der Konzern.

Geld für Übernahmen

Die neuen Mittel sollen dazu beitragen, die im Oktober erneuerte Wachstumsstrategie finanzieren zu können. Konzernchefin Suzanne Thoma hatte damals – noch vor ihrem Rücktritt – angekündigt, dass die BKW innerhalb der nächsten fünf Jahre den Umsatz um 50 Prozent und den operativen Gewinn sogar um 60 Prozent steigern wolle. Dazu würden in den kommenden Jahren über eine halbe Milliarde Franken ins Wachstum im Energie- und Dienstleistungsgeschäft investiert.

Geplant sind weitere Firmenkäufe. Nach der Zuger IT-Firma UMB vor Weihnachten wurden am Freitag zwei weitere Übernahmen bekannt gegeben. Die mehrheitlich dem Kanton Bern gehörende BKW expandiert in Deutschland: Sie kauft zu nicht genannten Preisen die Arnold und Gladisch Objektplanung Generalplanung GmbH aus Berlin sowie die Dr. Blasy - Dr. Øverland Ingenieure GmbH & Co. KG aus Eching am Ammersee.

Damit stärke der Konzern seine Position im Wohnungsbau sowie in der Umwelt- und Wasserwirtschaft. Das Architekturbüro Arnold und Gladisch beschäftigt 55 Mitarbeitende und ist spezialisiert darauf, ökologischen und bezahlbaren Wohnraum zu planen. Zuletzt stellte es in Berlin ein Neubauquartier an der Spree fertig.

Ein von der neuen BKW-Tochter entworfenes Quartier an der Spree in Berlin. Foto: PD

Dr. Blasy - Dr. Øverland Ingenieure beschäftigt 65 Mitarbeitende. Die Firma bietet Dienstleistungen für Infrastruktur-, Umwelt- und Energieprojekte an. Dazu gehört unter anderem der Hochwasserschutz.

Seit Suzanne Thoma 2013 Chefin wurde, hat die BKW über 130 Firmen übernommen – trotz Kritik aus Politik und Gewerbe an der Expansion des Stromversorgers im Dienstleistungsgeschäft. Diesen Frühling wechselt die 59-Jährige zum Industriekonzern Sulzer und übernimmt dort das Verwaltungsratspräsidium. Wer ihre Nachfolge bei der BKW antritt, ist noch nicht bekannt.

Julian Witschi ist Wirtschaftsjournalist im Ressort Bern. Er hat über 20 Jahre Berufserfahrung und wurde mit einem Swiss Press Award ausgezeichnet. Mehr Infos @JWitschi

Fehler gefunden?Jetzt melden.