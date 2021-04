Kritik an Mehrfachbelastung – BKW-Chefin will auch Verwaltungs­rätin von Sulzer werden Suzanne Thoma kandidiert beim Winterthurer Industriekonzern für die Wahl ins Aufsichtsgremium. Die Aktionärsvereinigung Ethos wehrt sich dagegen. Julian Witschi

Sie ist Konzernchefin der BKW und bereits Verwaltungsrätin beim Technologiekonzern Oerlikon: Suzanne Thoma traut sich aber einen weiteren Posten zu. Foto: Adrian Moser

Eine Managerin mit dem Palmarès von Suzanne Thoma ist gefragt in der Wirtschaftswelt. Weil sie den Berner Energiekonzern BKW seit 2013 erfolgreich führt. Das neu ausgerichtete Unternehmen schreibt Rekordgewinne. Mit der Expansion ins Dienstleistungsgeschäft hat sich der Börsenwert auf über 5 Milliarden Franken verdreifacht.

Das gefällt sicher auch Viktor Vekselberg, dem Grossaktionär von Sulzer. Der russische Oligarch will Thoma an der Generalversammlung vom nächsten Mittwoch in den Verwaltungsrat des Winterthurer Industriekonzerns wählen lassen. Gefragt ist sie auch als Frau. Denn im achtköpfigen Aufsichtsgremium sitzen bislang sieben Männer. Bis in fünf Jahren sollen die Schweizer Konzerne in den Verwaltungsräten eine Frauenquote von 30 Prozent erreichen.