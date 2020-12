Adelbodner stellt in Thun aus – Björn Zryd und seine «Talkontraste» Regierungsrätin Beatrice Simon eröffnete die Ausstellung der Bilder von Björn Zryd in der Thuner Galerie Hodler unter dem Titel «Talkontraste». Verena Holzer

Vernissage in der Galerie Hodler in Thun (v.l.): Beatrice Simon (Regierungsrätin), Björn Zryd (Künstler) und Markus Hodler (Galerist). Foto: Patric Spahni

Wer im Moment die Galerie Hodler an der Frutigenstrasse betritt, wird unvermittelt von ausdrucksstarken Farbkompositionen und der Leuchtkraft der ausgestellten Bilder von Björn Zryd ergriffen. In ihrer Laudatio hielt Regierungsrätin Beatrice Simon fest: «Beim Malen kann er seine enorme Energie ausleben. Sie ist genau das, was den Kontrast in unserem eher ruhigen Leben ‹im Tal› bildet.»

Manchmal scheine die Leinwand auch zu klein, und seine Objekte reichten vor unserem inneren Auge weit über das Bild hinaus. Es seien die Kontraste der Farben und der Unterschied der charakteristischen Pinselstriche, welche in einzigartiger Weise zeigten, was wichtig sei, ergänzte sie.