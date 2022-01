Tagestipp: «Taming the Garden» – Bizarre Entwurzelung Ein mächtiger Mann kauft alte Bäume, um sie in seinen privaten Garten zu verpflanzen: «Taming the Garden» erzählt bildgewaltig von der Kontrolle des Menschen über die Natur. Xymna Engel

Was macht der Baum da bloss, mitten auf dem Meer? Was wie ein surrealistisches Gemälde anmutet, ist poetisch dokumentierte Realität: Der ehemalige Premierminister von Georgien kauft alte, bis zu 15 Stockwerke hohe Bäume entlang der georgischen Küste. Während der Milliardär damit seinen privaten Garten Eden verschönert, werden andernorts für den Transport der Bäume andere junge Bäume gefällt, Stromkabel verlegt und neue Strassen mitten durch Plantagen gepflastert. «Taming the Garden» der georgischen Regisseurin Salomé Jashi erzählt still und bildgewaltig von der Kontrolle des Menschen über die Natur, von Entwurzelung und von der ländlichen Bevölkerung, die verwirrt zurückbleibt. (xen)

Xymna Engel ist Kulturredaktorin und mag Kunst an ungewöhnlichen Orten. Sie hat Medienwissenschaft, Kunstgeschichte und Germanistik studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.