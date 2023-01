Bern in Alkoholpause – Bittere Zeiten für Berner Bars? Im Januar legen viele eine Alkoholpause ein. Wie gehen die Barkeeper damit um? Was sagen Suchtberater? Claudia Salzmann

Früher belächelt, heute in den Berner Bars ein fixer Bestandteil: Ein Mocktail ist ein Drink ohne Alkohol. Foto: Dres Hubacher

Im Glas leuchtet eine knallfarbige Flüssigkeit. Ohne Alkohol. Ein Bitter. «Probier mal», fordert der Kreissaal-Barkeeper Michael Hugi auf. Der Bitter kommt seinem alkoholhaltigen Pendant sehr nahe. Hugi experimentiert seit einem Jahr, und nun wird er in der Bar an der Berner Brunngasshalde ausgeschenkt. «Wir wollen unseren Gästen Alternativen zu Softgetränken bieten», sagt der 50-Jährige.

Mit alkoholfreien Alternativen kommt der Kreissaal, der seit 30 Jahren existiert, einer steigenden Nachfrage nach. Hugi begrüsst die gesunde Einstellung seiner Gäste: «Das ist super, denn schliesslich produziere ich selber Softgetränke.» Eines davon ist der Kalamansi Bitter. «Ein alkoholfreier Cocktail muss mehr bieten als ein simples Softgetränk», sagt er. Und er gibt Ingredienzen wie Kaffirlimettenblätter und Ingwer in den Mixer und füllt den Saft ins verzierte Glas (Rezept siehe Box).

Auf der Kreissaal-Karte füllt das alkoholfreie Angebot eine ganze Seite. Sie werden Virgin Cocktails – jungfräuliche Getränke – oder Mocktails genannt. Letzteres beschreibt auch die Einstellung, die lange in der Barszene herrschte: «To mock» heisst verspotten.

Manche Menschen leben das ganze Jahr hindurch abstinent. Von den anderen machen immer mehr bei der Gesundheitskampagne «dry january» mit. Diese wurde 2014 in Grossbritannien lanciert. Im Jahr 2020 blieben vier Millionen Britinnen und Briten einen Monat lang trocken. Die Idee ist mittlerweile auf andere Länder übergeschwappt, doch in Bern sei sie noch nicht etabliert, sagt Michael Hugi.

Vier Rezepte aus Berner Bars Infos einblenden Aus der Bar Kreissaal, Bern: Calamansi verde. Foto: Claudia Salzmann Rezept:

4 cl Apfelsaft

4 cl Gurkensaft

8 cl Tom’s Bitter Calamansi

1 cl Zuckersirup (optional)

4 Kaffirlimettenblätter

2 cm Ingwer in dünnen Scheiben

Alle Zutaten mit Eis kräftig shaken. In einen Tumbler auf Eis abseihen und mit einem Kaffirlimettenblatt garnieren. Aus der Bar Taube, Bern: Stryyktly Business Foto: Claudia Salzmann Rezept:

4 cl Stryyk not Rum

2 cl Vincent Aperitivo

2 cl Blutorangen Sherbet

2.5 cl Limettensaft

2 Spritzer Kardamom Bitter Aufspritzen mit Soda. Den Rand mit einer Kruste Weisse-Schokolade-Salz versehen.

Aus dem Capitol, Bern: Miso-Mocktail Foto: Claudia Salzmann Rezept Kürbis & Miso

6 cl Sobacha Tee

2 cl Ingwer-Verjus

0,75 cl Labsang Honig

mit Miso Soda auffüllen



3 Gramm Sobacha in 3 dl kochendes Wasser, 5 Min ziehen lassen. 250 Gramm Ingwer fein reiben und sieben Tage in Verjus mazerieren. 10 Gramm Labsangtee in 5 dl 100-gradiges Wasser. 5 Min ziehen lassen. Teeaufguss mit 100 Gramm Honig mischen. 20 Gramm Reis-Miso in einem Liter Wasser auflösen und aufkarbonisieren. Aus der Atelier Classic Bar, Thun: Golden Summer. Foto: Claudia Salzmann Rezept:

2 cl Jsotta Senza Bianco

2 cl Birnen Sirup

4 cl Supasawa

2 ds Pfirsich Bitter

4 cl Kandt Dry Tonic Water Methode: Gerührt

Glas: schwarze Coupette

Deko: Birne, Brombeere, Salbei, Gras

Regeneration und Ruhe

Einen Monat lang Alkoholpause hilft der Leber, Verzicht auf Zucker erhöht den Effekt gar noch – und dann hat sich der Körper von der Belastung des Trinkens erholt? Den Faktencheck machen wir bei einer Spezialistin der Berner Gesundheit: Marion Thalmann. Sie begrüsst solche Vorhaben. «Eine Pause kann helfen, um Muster zu durchbrechen. Man kann sich selber beobachten, was sich verändert, wenn man nicht trinkt», sagt die Beraterin Thalmann. Die vom Kanton finanzierte Beratungsstelle führt pro Jahr im Schnitt rund 9000 kostenlose Beratungen zum Thema Alkohol durch.

Marion Thalmann stellt fest, dass Kampagnen wie Dry January inspirierend und immer häufiger präsent seien. In ihren Beratungen schlägt sie den Klientinnen und Klienten auch Trinkpausen vor. «Die meisten haben einen unproblematischen Umgang mit Alkohol. Der Konsum kann lange gut gehen, dann plötzlich in einen Missbrauch kippen.» Es sei wichtig, sich zu beobachten und das Trinkverhalten immer wieder zu hinterfragen. «Dazu kann bereits ein trinkfreier Tag gut sein.»

Langfristig seien bei übermässigem Konsum alle Organe betroffen. Ob sich die Leber, die für den Abbau von Alkohol zuständig ist, vollständig erholen könne, komme auf deren Zustand an. «Aber eine teilweise Regeneration ist möglich», sagt Thalmann. Ausserdem schlafe man wieder tiefer, man könne sein Gewicht halten, die Haut werde schöner und die psychische Gesundheit besser.

Pause vor ständiger Belastung

Mit Menschen, die keine Genusstrinker sind, sondern alkoholabhängig sind, hat Alexander Wopfner von der Klinik Südhang in Kirchlindach zu tun. Dort werden jährlich 500 Patientinnen und Patienten stationär und 600 ambulant behandelt. «Eine Alkoholpause gönnt dem Körper eine Pause von der ständigen Belastung. Aber bei einer Pause ist es viel wichtiger, zu sehen, wie fest man sich im Alltag auf Alkohol verlässt und wo er bereits zur Gewohnheit geworden ist.»

Wer ständig trinkt, dessen Leber verfettet. Sie lässt sich regenerieren, wenn man aufhört zu trinken. Tut man das nicht, entstehen irreversible Schäden bis hin zu einer Leberzirrhose – eine Vernarbung der Leber. «Damit steigt das Krebsrisiko», so Wopfner. Alkohol in grösseren Mengen schade aber auch anderen Organen wie beispielsweise den Nerven und dem Gehirn. Und diese Veränderungen seien irreparabel.

Beim Mocktail-Meister

Ivan Urech ist mehrfach ausgezeichneter Mocktail-Mixer. Foto: Dres Hubacher

Wer mal eine Pause machen möchte, dem sei der Mocktail-Champion in Thun empfohlen: Ivan Urech führt die Atelier Classic Bar am Rathausplatz. Er darf als der erfolgreichste Barkeeper im Kanton bezeichnet werden: Drei Mal Schweizer Mocktail-Meister, drei Mal Barteam des Jahres und Barkeeper des Jahres 2021, ausgezeichnet vom Fachmedium «Falstaff».

«Bei den alkoholfreien Drinks geht es uns nicht darum, den Alkoholtrinker zu bekehren. Sondern den Gästen, die wegen Religion, Schwangerschaft oder gesundheitlichen Gründen verzichten, etwas zu bieten.» Rund ein Drittel seiner 33 Drinks ist ohne Alkohol.

Goldener Sommer im Glas

Nicht nur nach Rezeptur werden Mocktails im Atelier kredenzt: Ein Gast beispielsweise setze sich seit sieben Jahren wöchentlich an die Bar. «Er hat noch nie den gleichen Mocktail getrunken, sondern immer etwas Neues.» Aufwendiger sind Kreationen für Wettbewerbe. «Ich muss mich schon vor der Saison in den Herbst hineindenken.» So ist auch sein preisgekrönter «Golden Summer» entstanden, mit aufsehenerregender Brombeer-Birnen-Dekoration.

Nicht alle Drinks, die er an den Wettbewerben zubereitet, eignen sich fürs Barmenü im Atelier. Für den «Luna»-Drink beispielsweise schwebt die Glaskugel über einem nachempfundenen Wald im Trockeneis-Nebel. Die Zubereitung würde schlicht zu lange dauern. Zumal in der Bar Geschwindigkeit gefragt ist, weil die Gäste Durst haben.

Ivan Urech rechnet nicht mit einem grossen Ausbleiben der Gäste im Januar. «Der Dry January – oder auch der Sober October – ist ein anhaltender Trend», ist er überzeugt. Die Gäste, die die Atelier Classic Bar besuchen, würden sehr wohl trinken. «Zumal sie inmitten von 500 Flaschen Alkohol sitzen.»

Gute Vorsätze fürs neue Jahr zu haben, wie mehr Sport zu treiben, sich gesünder zu ernähren oder eben keinen Alkohol zu konsumieren, sei wichtig. Wer es in der Region Thun schaffe, einen Monat lang ohne Alkohol auszukommen, müsse einen starken Charakter haben, mutmasst Urech. «An den Wochenenden findet zuerst in Adelboden, dann eine Woche später in Wengen der Weltcup statt. Dann folgt die Thuner Fasnacht.» Und bei all diesen Festen ist Alkohol höher im Kurs als Mocktails.

Claudia Salzmann ist seit 2009 bei Tamedia. Im Ressort Bern schreibt sie primär über Gastronomie. Parallel studiert sie im Master Multimedia Journalismus an der HKB Bern und doziert am MAZ in Luzern. Mehr Infos @C_L_A

Fehler gefunden?Jetzt melden.