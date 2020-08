Aufwertung Begegnungszone Breitfeld – Bittere Niederlage für die SP und die Grünen Es gibt keine Aufwertung der Begegnungszone Breitfeld. Nur SP und Grüne waren dafür. Stefan Schnyder

Die Begegnungszone Breitfeld – und speziell die Parkstrasse – wird für längere Zeit nicht aufgewertet. Foto: Adrian Moser

Misserfolge für die SP und die Grünen im Berner Stadtrat haben Seltenheitswert. Am Donnerstagabend war es wieder einmal so weit. Das Stadtparlament wies das Projekt für eine Aufwertung der Begegnungszone im Breitfeldquartier an den Gemeinderat zurück. Das Ergebnis war 33 Ja- gegen 30 Nein-Stimmen zum Rückweisungsantrag der GFL/EVP-Fraktion.