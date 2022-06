Kirchgemeinde Reichenbach – Bitter nötiges finanzielles Polster Die Rechnung der Kirchgemeinde Reichenbach schloss mit einem «stattlichen» Überschuss ab. An der Kirchgemeindeversammlung konnten auch Personalfragen geklärt werden.

An der Versammlung der Kirchgemeinde Reichenbach wurde das langjährige Engagement von Franziska Bettschen (links) verdankt und Sara von Känel in den Kirchgemeinderat gewählt. Präsident Gerhard Kunz leitete die Versammlung. Foto: PD

Die Versammlung der reformierten Kirchgemeinde Reichenbach wählte Sara von Känel aus Scharnachtal in den Kirchgemeinderat. «Dank ihrer Mitarbeit haben die vielen jungen Mitglieder nun auch im Rat eine Stimme», schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung zur Versammlung. Diese habe weiter die Teilrevision des Personalreglements und die Jahresrechnung «mit einem stattlichen Überschuss» genehmigt.

Dieses finanzielle Polster sei aber «bitter nötig». Ab August stehe die Revision der Kirchenorgel mit ihren 1266 Pfeifen an. «Und im kommenden Jahr wird es unumgänglich sein, das Dach des Kirchgemeindehauses vollständig zu erneuern, was für die Kirchgemeinden einen finanziellen Kraftakt bedeutet.»

Verschiedene personelle Fragen

An der Versammlung wurde KUW-Mitarbeiterin und Katechetin Franziska Bettschen verabschiedet. «Christine Heimoz wird diese Aufgaben übernehmen und dazu die Ausbildung zur Katechetin absolvieren. Auch das vakante Vizepräsidium konnte besetzt werden.» Die Kirchgemeinderätin Petra Zurbrügg hat sich bereit erklärt, den Ratspräsidenten bei seinen Aufgaben zu unterstützen.

Die Verantwortlichen informierten darüber, dass Pfarrer Felix Müller Ende Juni erst seine Ferien beziehen werde und anschliessend ein halbes Jahr im Studienurlaub sei. Seine Stellvertretung würden sich die Pfarrerinnen Barbara von Känel und Nicole Staudenmann sowie Pfarrer Markus Lemp teilen.

Bei den im Herbst stattfindenden Wiederwahlen der Synode werde sich Katharina Oswald nicht mehr zur Verfügung stellen, was die Kirchgemeinde sehr bedaure. «Mit Gerhard Kunz hat der Rat dem Bezirk einen Nachfolger vorgeschlagen, der wie bereits Katharina Oswald mit viel Fachwissen und Nähe zu unserer Kirchgemeinde die Interessen unserer Region in der Synode vertreten kann», heisst es in der Mitteilung.

Spielplatz und Hochwasserschutz

Weiter habe der Rat der politischen Gemeinde zugesichert, die Hofstatt vor der Pfrundscheune künftig und ohne Kostenfolge als Spielplatz zur Verfügung zu stellen. «Diesen Sommer wird der Baustellenspielplatz wieder angeboten und danach kann die Gemeinde einen dauernden Spielplatz bauen.»

Auch der Hochwasserschutz des Richebachs betrifft diverse Parzellen der Kirchgemeinde. «Der Rat hat sein Einverständnis für deren Nutzung gegeben.» Weil Schutzbauten auch entlang des Reichenbachs neben der Kirche und des alten Friedhofs vorgesehen seien, will sich der Rat über eine Neugestaltung dieses gesamten Geländes Gedanken machen.



PD/sgg

Fehler gefunden?Jetzt melden.