Frauen-Winter-Classic in Gstaad – Ein erster Versuch, der gefällt Bomo Thun und Lugano haben in Gstaad ein Eishockeyspiel unter freiem Himmel ausgetragen. Es soll nicht die letzte Frauen-Winter-Classic sein. Reto Pfister

Bomo Thun und Lugano duellieren sich im Dorfzentrum von Gstaad. Foto: Marcel Bieri

In der National Hockey League ist die Winter-Classic seit 2008 jedes Jahr im Programm, wenn nicht gerade wegen äusserer Einflüsse wie etwa der Corona-Pandemie eine Austragung nicht möglich ist. Ein Meisterschaftsspiel wird in einem Sportstadion unter freiem Himmel ausgetragen, vor deutlich mehr Publikum als bei einer regulären Partie in einer Halle. In Bern sind die «Tatze-Derbys» zwischen dem SCB und dem SCL Tigers im Wankdorf in Erinnerung geblieben.

«Warum nicht auch bei den Frauen?», dachte sich Köbi Kölliker. Die Schweizer Eishockeylegende war Trainer bei Bomo Thun, mittlerweile unterstützt er den Verein in verschiedenen Bereichen ohne fest definierte Funktion. «Wir wollen etwas für den Frauensport und das Frauen-Eishockey im Speziellen tun», sagten sich Kölliker und seine Mitstreiter, unter ihnen Peter Brand, der Präsident von Bomo. Am dritten Tag des Jahres 2021 duellieren sich so die Oberländerinnen und Lugano auf der offenen Eisbahn im Dorfzentrum mitten von Gstaad.