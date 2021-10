Sweet Home: Bleib, Herbst, bleib! – Bitte noch keine Weihnachtsstimmung Geniessen Sie mit diesen Wohninspirationen noch ein bisschen Farbe und Sinnlichkeit – ganz ohne Glitzer. Marianne Kohler Nizamuddin

In der Stadt sind die Lämpchen bereits aufgehängt, die Geschäfte führen Lebkuchen, Weihnachtsguetzli und Jingle Bells, Rot-Grün-Gold und Glitzer stehen in der Poleposition. Doch davor wollen wir noch so lange wie möglich den Herbst, die Sinnlichkeit, die Farben, die Langsamkeit und die kleinen, leisen Dinge geniessen. Diese Wohnideen und Shoppingtipps machen nämlich ganz viel Lust darauf. Geschirr, Vasen und Foto: HK Living

Der coole Orangentopf stiehlt den Mandarinchen die Show

Sonnig: Pflanzentopf mit zwei Henkel n und einem hübschen Orangenmotiv. Foto: H+M Home

Ein schönes Beispiel für hübsche Deko ohne Weihnachtstrara ist dieser Pflanzentopf aus der Artist Collection von H+M Home. Entworfen hat ihn das Kreativduo Sacrée Frangine. Dahinter stehen Célia Amroune und Aline Kpade, zwei Freundinnen aus Kindertagen. In ihrem Pariser Atelier kreieren die beiden minimalistische Illustrationen in warmen Farbtönen, welche sich der Schönheit, der Schwesternschaft, Mutterschaft und Weiblichkeit widmen.

Rote Lackmöbel sind chicer als Santa-Outfits

Stark: Rotes Lacknacht t ischchen . Foto: Broste Copenhagen

Sehen Sie ruhig rot! Dieses absolut schicke Nachttischchen von Broste Copenhagen ist ein Prachtstück, das nicht nur neben dem Bett toll aussieht. Setzen Sie solche Nachttischchen auch als Beistelltischchen ein, zum Beispiel links und rechts von einem Sofa. Das ist nicht nur praktisch, sondern macht viel her, besonders wenn es so sinnlich in Chinarot leuchtet.

Statt auf Tannengrün setzen wir auf blaue Stühle

Aufgeweckt: Stuhl mit ultramarinblauem Stoff bezogen. Foto: &Tradition

Ultramarinblau ist zur interessanten und begehrten Trendfarbe im Wohnbereich geworden. Als Akzent können Möbel in diesem leuchtenden Blau auch Räumen in neutralen Farben guttun. Sehr schön sind die Stühle Rely von der dänischen Firma «&Tradition». Entworfen hat sie der dänische Designer Hee Welling, der mit seinen eleganten zeitlosen Designs dem grossen Erbe von Meistern wie Arne Jacobsen oder Hans Wegner folgt.

Lieber noch keine Feenlichter dafür eine tolle Stehleuchte

Elegant: Filigrane Stehleuchte aus Metall mit Marmorfuss. Foto: Zara Home

Trotz der grossen Liebe, die hierzulande alle zum Wohnen und Einrichten haben, gelang es den grossen Einrichtungshäusern der Schweiz nicht, erfolgreich zu bleiben. Vielleicht, weil den Herren in den Entscheidungsetagen genau diese Liebe und das Gefühl fehlte, das zum Wohnen gehört. Interio verschwand einfach und hinterliess eine Lücke. Und Möbel Pfister wurde an einen österreichischen Discounter verkauft und verlor an Würde und Vertrauen.

Profitiert haben davon die beiden Moderiesen Zara und H+M, die nicht nur mit ihren Kleidern in den Innenstädten präsent sind, sondern dort auch ihre Home-Kollektionen verkaufen und zudem online top aufgestellt sind. Sie setzen auf sinnliche, edle Präsentationen, sind up to date und überzeugen mit ihren Möbeln, Leuchten und gutem Design. Ein schönes Beispiel ist diese Stehleuchte mit Marmorfuss.

Der Tannenbaum bleibt im Wald, wir stellen Blumen ein

Formschön: Eine Vase wie eine Plastik – perfekt für kunstvolle Arrangements. Foto: Muuto

Bald sehen wir nur noch grüne Nadeln. Bis dann aber pflegen wir unsere Liebe zu den Blumen. Es macht auch nichts, dass es nun nicht mehr ganz so viele gibt, denn die tollen formstarken Vasen, wie die Ridge Vase von Muuto, sehen am besten aus, wenn nur einzelne Blüten und Zweige drin stehen.

Kinderkram kann warten, wir spielen lieber selber

Sexy: Kunst - Puzzle mit Fotomotiv von Larissa Hofmann. Foto: Moirée

Wer sagt denn, dass spielen nur was für Kinder ist? Puzzles tun gut und haben eine meditative, beruhigende Wirkung. Man kann auch gut im Team puzzeln, dabei plaudern, etwas Feines geniessen und das Zusammensein auf eine besondere Art erleben. Dafür sind die Schweizer Kunst-Puzzles von Moirée gedacht. Sie zeigen Fotos von zeitgenössischen Künstlern, sind wunderschön verpackt und können als fertiges Werk erst noch gerahmt und aufgehängt werden. Dieses Puzzle zeigt ein Werk von Larissa Hofman, einer jungen Berliner Fotografin, die bereits Kampagnen für Marc Jacobs, Hugo Boss und Jil Sander fotografierte.

Rot-Grün braucht keinen Glitter

Sinnlich: Hübsches Geschirr und Glas in edlen Grüntönen. Foto: Artiana

Nichts gegen die typischen Weihnachtsfarben Rot und Grün, aber sie gehören nicht der Weihnachtszeit, sondern sehen auch ganz ohne Karos, Glitter und Klischees wunderbar aus. Suchen Sie nach hübschen, grünen Schalen, Schälchen, Gläser und Vasen, zum Beispiel diesen von Artiana, und füllen Sie sie mit roten Früchten.

Weg mit Fell und dicker Wolle, wir kuscheln lieber noch mit Samt

Weich: Samtkissen in sinnlichen Herbstfarben und verschiedenen Grössen. Foto: Bungalow

Samt ist der Stoff der Könige. Wobei die vielen neuen Farben, in denen er sich zeigt, durchaus auch Prinzessinnen glücklich machen. Samtkissen sind edle Schmuckstücke, die jedem Sofa, Bett oder Sessel auf die Sprünge helfen. Diese hier in sinnlichen Herbstfarben sind von Artiana.

Hinter diesen Türchen steckt mehr als ein Adventskalenderbild

Überraschend: Kunstvoll konzipiertes Regal mit verschied e nen Farbelementen. Foto: Montana

Ok, ein Adventskalender ist ein völlig anderes Produkt als ein cooles, farbiges Regal von Montana. Und doch macht ein solch elegantes Regal genau so viel Lust darauf, Hübsches hinter die Türchen und in die Kästchen zu stellen – und das nicht bloss für 24 Tage!

