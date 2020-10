Vor dem ersten Heimspiel der SCL Tigers – Bitte nehmen Sie Platz Wo die Fans in der Ilfishalle sonst stehen, müssen sie in dieser Saison sitzen. Nachwuchsspieler und Fans haben beim Umbau der Tribüne geholfen. Stefan Kammermann

Etwa so wird es am Samstag aussehen: Für den Fotografen werden die Kissen auf der Stehplatzrampe probehalber schon mal aufgelegt. Fotos: Christian Pfander

Am Eingang zur Stehrampe in der Langnauer Ilfishalle stapelt sich Kiste auf Kiste. Gleich daneben erledigen Philip Schärz, Stürmer im Kader der U-20-Elite der SCL Young Tigers, und eine Handvoll seiner Teamkollegen eine nicht ganz alltägliche Aufgabe. Sie ziehen Kissen an. Genau 1000 Sitzpolster bekommen einen Überzug in den Farben der SCL Tigers. Fast könnte man von einer Kissenschlacht sprechen.