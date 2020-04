Aufruf der Avag an Bevölkerung – «Bitte entsorgt nur, wenn es wirklich notwendig ist» Saubere und unverderbliche Abfälle lagern, Kehricht und Grüngut entsorgen. Mit diesem Aufruf wendet sich die Avag an die Bevölkerung in und um Thun. Franziska Streun

Die Avag ruft die Bevölkerung in und um Thun auf, in diesen aussergewöhnlichen Tagen lediglich Kehricht und Grüngut zu entsorgen. Foto:

Auch die AG für Abfallverwertung (Avag) gerät inmitten der ausserordentlichen Lage in Not. In einem schriftlichen öffentlichen Aufruf bittet das Unternehmen alle Bürgerinnen und Bürger um ihre Mithilfe. Konkret sollen die Entsorgungszentren der Avag nur dann aufgesucht werden, wenn es wirklich notwendig ist. Dieser Aufruf erfolgt, um die Gesundheit von Kundschaft und Mitarbeitenden zu schützen und die Entsorgungssysteme auch in der Krisensituation möglichst lange offen zu halten.

Stattdessen sollen laut Aufruf nicht verderbliche und saubere Abfälle möglichst zu Hause gelagert werden, für

Kehricht und Grüngut die Sammeltouren der Gemeinde gebraucht werden. Dazu sind die Empfehlungen des Bundesamts für Umwelt zur Infektionsprävention zu beachten.

Nur eine Person darf aussteigen

«Falls ein Entsorgungszentrum oder das Biomassezentrum in Spiez aufgesucht wird, darf jeweils nur

eine Person das Fahrzeug verlassen», schreiben die Avag-Verantwortlichen im Aufruf. Zudem sei der Sicherheitsabstand von zwei Metern einzuhalten. «Wir sind auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen, um die Entsorgungssysteme aufrechtzuerhalten» wird Reto Riesen, Bereichsleiter Sicherheit, Qualität und Umwelt bei der Avag, im Aufruf zitiert.

Empfehlungen des Bafu

Die Empfehlungen betreffend Kehrichtentsorgung vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) sind im Aufruf ebenfalls festgehalten. Dieses erachtet die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit auch in der aktuellen, ausserordentlichen Lage als unbedingt notwendig. Dazu werden folgende Empfehlungen zur Minimierung des Übertragungsrisikos abgegeben (leicht überarbeitete und gekürzte Version):

1. Abfall in Plastiksäcken sammeln

Abfälle wie Masken, Taschentücher, Hygieneartikel und Papierhandtücher aus Privathaushalten

sollen unmittelbar nach dem Gebrauch in Plastiksäcken gesammelt werden. Das heisst: Die Plastiksäcke sollen ohne zusammenpressen verknotet und in einem Abfalleimer mit Deckel gesammelt werden. Die Abfalleimer sind mit den Abfallsäcken der Gemeinde auszustatten. Die zugebundenen Abfallsäcke der Gemeinde werden wie üblich als Hauskehricht entsorgt.

2. In Quarantäne: Abfall trennen

In Haushalten, in denen erkrankte oder unter Quarantäne stehende Personen leben, soll zudem auf die Abfalltrennung verzichtet werden (ausschliessen von Infektionsgefahr). Die ansonsten separat gesammelten Abfälle wie PET-Getränkeflaschen, Aludosen, Altpapier etc. sollen mit dem normalen Kehricht entsorgt werden. Ebenfalls sollen keine Abfälle in die Grüngutsammlung oder in den Kompost gegeben werden, sondern sie sollen auch mit dem Kehricht entsorgt werden.

3. Kein Feuer im Garten

Diese Massnahmen dienen der Infektionsprävention und sind als vorübergehend zu betrachten. Zudem ist die Abfallverbrennung im Garten oder in Cheminées auch in der aktuellen Situation verboten.