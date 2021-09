Kolumne Kaltërina Latifi - Bist du Moslem?

«Bist du Moslem?» Eine Frage, die mich immer befremdet hat – mich, die ganz ohne Religion aufgewachsen ist. Nun, meine Eltern waren jung und naiv und brauchten ein kommunistisches Weltbild. Unsere Religion war die Religionslosigkeit. Und wie oft hat man sie mir gestellt, diese Frage! Als müsse jeder, der aus dem Kosovo stammt, «Moslem» sein.

Als ich Anfang der Neunziger in Adelboden eingeschult wurde und den obligatorischen Religionsunterricht besuchte (den gab es zu jener Zeit tatsächlich!), wusste ich wirklich nicht, was Religion sein sollte. Religionsunterricht war für mich: Märchenstunde! Eine Lektion im Fabulieren, Geschichten erfinden. Unsere junge Lehrerin, unvergesslich, las uns aus Büchern vor, die uns in ferne, unbekannte Welten versetzten. Ich wurde zur Religionsbegeisterten, im kindlichen Glauben, «Religion» sei ein anderes Wort für Fantasie!