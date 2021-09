Langnau überrascht zum Auftakt – Bissige SCL Tigers erzürnen Chris McSorley Wer hätte das gedacht: Couragierte SCL Tigers bezwingen den grossen Favoriten Lugano zum Saisonstart 4:1. Für die Differenz sorgen die starken Ausländer der Emmentaler. Marco Oppliger

Die SCL Tigers jubeln zum Auftakt: Nach 42 Niederlagen in der letzten Saison feiern die Langnauer früh ein Erfolgserlebnis. Foto: Pablo Gianinazzi (Ti-Press)

Die Partie ist noch nicht einmal bei der Hälfte angelangt, da fletscht Chris McSorley ein erstes Mal die Zähne. Der Kanadier, der nach insgesamt 19 Jahren bei Servette nun an der Bande Luganos steht, mag älter geworden sein. Doch sein Blut kann noch immer in Wallung geraten, wenn etwas nicht nach seinem Gusto läuft – sei das eine diskutable Entscheidung der Schiedsrichter oder der Auftritt seiner Equipe. Nun, in beschriebener Szene ist es etwas von beidem, wobei letzteres McSorley mehr zu denken geben dürfte. Denn die SCL Tigers führen 2:0, und das keineswegs unverdient.

Des Kanadiers Poltern jedoch bleibt ohne Effekt. Seine Mannschaft hat Aussenseiter Langnau erstaunlich wenig entgegenzusetzen und verliert letztlich 1:4.

Die 3 Infos einblenden Keijo Weibel: In der Vorbereitung spielte der Flügel meist mit Alexandre Grenier und Jesper Olofsson zusammen. Doch weil er sich im Training leicht verletzt hat, verpasst er den Saisonstart. Mirco Müller: 188 Partien hat der Verteidiger in der NHL absolviert, Lugano verpflichtete ihn gleich bis 2027, womit er stellvertretend für die Transferoffensive der Tessiner steht. Ivars Punnenovs: Der Langnauer Keeper ist zwar nur selten wirklich gefordert – wenn, dann hält er jedoch dicht. Das belegen die 49 gehaltenen Schüsse.

Mutig und solidarisch

Die Arbeitsleistung müsse besser werden, es brauche mehr Konsequenz, so hatte Jason O’Leary jüngst die Erwartungen an sein Team gegenüber dieser Zeitung umschrieben. Und seine Spieler scheinen gut zugehört oder mitgelesen zu haben. Denn der Auftritt der SCL Tigers im Sottoceneri ist mutig, engagiert und solidarisch.

Natürlich befindet sich das hochkarätige Ensemble Luganos noch in der Findungsphase – und doch: Solche Auftritte dürften sich die Luganesi nicht allzu viele leisten, ansonsten könnte es unter McSorley sehr schnell sehr ungemütlich werden. Denn abgesehen von einem kurzen Startfurioso und dem kleinen Aufbäumen nach dem 0:3 brachte Lugano die SCL Tigers nur selten in Verlegenheit.

Die Langnauer ihrerseits zeigen sich erstaunlich kaltblütig vor Niklas Schlegel. In der 18. Minute führt eine der ersten gefährlichen Offensivaktionen bereits zum 1:0; Joel Salzgeber lenkte einen Schuss von Tim Grossniklaus noch entscheidend ab. Doch die Langnauer können auch anders. Das 2:0 fällt nicht nur nach einem günstigen Zeitpunkt – unmittelbar nach der ersten Pause – es ist auch äusserst sehenswert: Jesper Olofsson trifft mit seinem Handgelenkschuss perfekt ins Lattenkreuz.

Erster Auftaktsieg seit 2018

Wer nach der Differenz zwischen Luganesi und Emmentalern sucht, wird rasch beim ausländischen Personal landen. Rückkehrer Harri Pesonen kommt in Unter- und Überzahl zum Einsatz und trifft per Shorthander zum 3:0, in dem er einen Abpraller von Landsmann Aleksi Saarela verwertet. Und Olofsson gelingt gar ein Doppelpack, wobei sein Treffer zum 4:1 – er erwischt Schlegel zwischen den Beinen – Lugano komplett den Wind aus den Segeln nimmt. Für die Gastgeber, die nur mit drei Ausländern antreten (Carr fehlt verletzt), reüssiert einzig Neuzugang Tim Traber.

Zum ersten Mal seit 2018 gewinnen die SCL Tigers also eine Auftaktpartie. Am Samstag nun wartet auf sie gegen Servette der erste Auftritt in einer gut gefüllten Ilfishalle seit Februar 2020.

Das Telegramm Infos einblenden Lugano – SCL Tigers 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Tore: 18. Salzgeber (Grossniklaus, Diem) 0:1. 22. Olofsson (Grenier) 0:2. 46. Pesonen (Saarela/BP!) 0:3. 48. Traber (Müller, Loeffel) 1:3. 52. Olofsson (Schilt) 1:4. Strafen: Lugano 2-mal 2 Minuten, SCL Tigers 3-mal 2 Minuten. Bemerkungen: Lugano ohne Carr und Haussener (beide verletzt), SCL Tigers ohne Weibel (verletzt), Elsener und Guggenheim (überzählig). 10. Pfostenschuss Morini. 12. Lattenschuss Fazzini. 34. Time-Out Lugano.

