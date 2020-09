Erstes Drittel der Swissskills – Bislang elf Berner Medaillen an den Berufsmeisterschaften 20 von insgesamt 60 Schweizer «Berufsmeister» sind erkoren: Fünf von ihnen kommen aus dem Kanton Bern. Die Wettkämpfe dauern noch bis November.

In diesem Jahr finden die Schweizer Berufsmeisterschaften Swissskills nicht zentral in Bern statt, sondern über einen längeren Zeitraum an verschiedenen Standorten. Bis am vergangenen Wochenende wurde ein Drittel der Wettkämpfe absolviert. Insgesamt elf Medaillen gingen dabei an Berner Vertreterinnen und Vertreter. Mit fünf von bislang 20 verliehenen Meistertiteln ist Bern der erfolgreichste Kanton.

Eine Goldmedaille gewonnen haben:

Ariane Aeschlimann (Uettligen), Fleischfachfrau

Fabian Baumann (Oberdiessbach) und Marc Baumberger (Koppigen), Gärtner

Tom Diggelmann (Muri), Informatiker, Web Technologies

Milena Schöni (Aefligen), Hotellerie/Hauswirtschaft

Eine Silbermedaille gewonnen haben:

Annika Egger (Bern), Floristin

Sven Gerber (Röthenbach), Informatiker, IT Network Systems Administration

Drazan Lovrenovic (Hindelbank), Isolierspengler

Remo Messerli (Spiegel), Koch

Eine Bronzemedaille gewonnen haben:

Priscilla Maytner (Burgistein), Restaurant-Fachfrau

Olivia Reinhard (Kirchberg), Floristin

Alle Resultate finden Sie auf der Homepage von Swissskills.

Eigentlich hätten die Berufsmeisterschaften letzte Woche auf dem Gelände der Bernexpo vor erwarteten 120’000 Zuschauern stattfinden sollen. Wegen Corona wurde diese Grossveranstaltung in das Jahr 2022 verschoben. Stattdessen führen die beteiligten Berufsverbände ihre Wettkämpfe bis Ende November in Ausbildungszentren in der ganzen Schweiz durch – grösstenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Schanghai als nächste Etappe

In rund 40 Berufsgattungen dürfen die Verbände ihre Vertreter an die Weltmeisterschaften schicken, die Ende September 2021 in Schanghai stattfinden werden. Die Frist für die definitiven Nominierungen läuft bis im Dezember. Der Kanton Bern dürfte auch in jener Schweizer Delegation vertreten sein.

