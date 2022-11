Thun: Nach den Gemeindewahlen – Bisher kannte nur die SP die absolute Mehrheit In der Geschichte des Thuner Gemeinderats gab es bisher zwei achtjährige Phasen mit einer absoluten SP-Mehrheit. Nun ist ein solcher Erfolg der SVP gelungen. Gabriel Berger

Grosser Applaus für Raphael Lanz (r.) im Stadtratssaal, als dessen Wiederwahl in den Thuner Gemeinderat am Sonntag bekannt gegeben wird. Das gute Abschneiden des Stadtpräsidenten ist einer der Gründe, dass es der SVP zur absoluten Regierungsmehrheit gereicht hat. Foto: Patric Spahni

Die SVP wird ab dem 1. Januar 2023 mit drei Mitgliedern in der Thuner Regierung vertreten sein. Dass im Gemeinderat eine einzige Partei die absolute Mehrheit innehat, ist zwar aussergewöhnlich, war in der Stadtgeschichte aber bereits zweimal der Fall. Von 1943 bis 1950 und von 1991 bis 1998 war es die SP, die für jeweils zwei Legislaturen vier Sitze in der damals noch siebenköpfigen Regierung besetzte.