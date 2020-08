Ausgangslage

Heute spielen die Young Boys im Cupfinal gegen den FC Basel. Gelingt es YB, die Basler zu besiegen, können die Berner den ersten Cupsieg seit 1987 feiern. Seit YB das Double - also der Meisterschafts- und der Cupsieg in derselben Saison - gelang, ist es gar schon 62 Jahre her. Seit 1958 ist dies nämlich nicht mehr vorgekommen.

Es gäbe also Grund zum Feiern, falls YB heute gewinnen würde. Zwei Gründe sprechen allerdings gegen ausgiebige Feierlichkeiten in der Stadt Bern am Sonntagabend: Die aktuelle Corona-Situation und das Wetter.

Im Vorfeld des Spiels redeten die Clubverantwortlichen von YB den Fans ins Gewissen: Sie sollen sich an die Corona-Regeln halten. Heisst konkret: Sich nicht in grösseren Gruppen versammeln.

Als YB sich vor gut einem Monat zum dritten Mal in Folge den Meisterschaftstitel sicherte, galten diese Regeln auch. Nichtsdestotrotz kam es in der Berner Aarbergergasse zu einem Menschenauflauf, die Polizei musste die Zugänge zur Gasse gar kurzzeitig sperren.

Damals gewann YB an einem warmen Sommerabend, das schöne Wetter begünstigte die Feierlaune der Fans. Heute hingegen ist es nass und kalt. Werden die Fans trotzdem feiern? Oder werden sie dann doch lieber zuhause vor dem Fernseher auf das allfällige Double anstossen?

Eines ist jedenfalls klar: Die Feierlichkeiten der Spieler werden sich auf jeden Fall auf den Stadionrasen beschränken. In der Stadt wird man am Sonntagabend keine Spieler antreffen - auch das kommunizierten die Young Boys bereits im Vorfeld. (chh)