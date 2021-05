Kirchen mit Solardach – Bischof hebt Walliser Solar-Bann auf Beim Ausbau der Solarenergie besteht Nachholbedarf. Zumindest bei Kirchendächern zeichnet sich nun ein Sinneswandel ab – sogar im konservativen Wallis. Cyrill Pinto

Pfarrer Konrad Rieder auf dem Dach seiner Kirche: «Der Bischof unterstützt unser Solarprojekt.» Foto: Andrea Soltermann

Pfarrer Konrad Rieder steht stolz vor der Herz-Jesu-Kirche von Saas-Fee. Ein Baugerüst verhüllt einen grossen Teil der katholischen Kirche. Dahinter wird unermüdlich gearbeitet. «Das alte Kupferdach der Kirche war dringend sanierungsbedürftig, an mehreren Stellen drang Wasser in die Kirche ein», erklärt Pfarrer Rieder.

Ein traditionelles Steindach kam wegen des grossen Gewichts nicht infrage. Ein neues Kupferdach wäre sehr teuer geworden. Und weil das knapp 1000 Quadratmeter grosse und nach Süden ausgerichtete Dach eigentlich gut zur Stromproduktion geeignet wäre, richtete sich die Aufmerksamkeit der Pfarrei auf Dachplatten in Steinoptik, in die Solarzellen eingebaut sind. Wie damals Jesus Wasser in Wein, verwandeln sie auf wundersame Weise Sonnenlicht in Strom.