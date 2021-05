Grimsel- und Sustenpass vor dem Sommer 2021 – Bis zur Öffnung der Alpenpässe dauert es noch über einen Monat An den Alpenübergängen wird mit Hochdruck gearbeitet. Ziel ist es, die Grimsel in fünf Wochen zu öffnen. Beim Susten dauerts noch etwas länger. Bruno Petroni

Vorstoss in der Seeuferegg: Links ist die Staumauer des Grimsel-Stausees zu sehen. Foto: Bruno Petroni

Sechs Meter hoch liegen die Schneemauern der Seeuferegg entlang. In der Sidelkehre unterhalb der Grimselpasshöhe sind es gar zwölf Meter. «Es ist fünf Jahre her, dass wir hier so viel Schnee hatten», sagt Matthias Ming. Der Verantwortliche für den Schneebruch beobachtet vom Hospiz-Staudamm aus das Gelände, unter dem sich die Schneefräsen in Richtung Grimselpasshöhe hocharbeiten, genauestens.

Matthias Ming ist der Warnposten, der sofort Alarm schlagen würde, wenn sich über den Fahrzeugen eine Nassschneelawine lösen sollte. Dies ist eine von vielen Sicherheitsmassnahmen, die anhand eines dicken Arbeitskonzeptordners umgesetzt werden.