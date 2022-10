Neue Attraktion in Thun – Bis zu 70’000 Leute am Wasserzauber Der Wasserzauber am Thuner Aarequai dauert noch bis Sonntag. Schon jetzt ist klar: Die Erwartungen der Organisatoren wurden massiv übertroffen. Michael Gurtner

Grosser Publikumsandrang beim Wasserzauber am Thuner Aarequai.

Foto: Patric Spahni

Kein Durchkommen mehr am Aarequai vis-à-vis dem Hotel Freienhof. Ein vielstimmiges «Ah» und «Oh», wenn Wasserfontänen in ausgeklügelten Choreografien bis zu 30 Meter hoch in den Himmel schiessen. Handys, die zu Hunderten zum Fotografieren oder Filmen in die Höhe gehalten werden. All das wurde in den letzten vier Wochen zum abendlichen Ritual in der Thuner Innenstadt.