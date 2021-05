Diskussion um unbezahlte Care-Arbeit – Bis zu 7000 Franken Lohn für Hausfrauen und -männer? Feministinnen verschiedener Generationen wollen, dass der Staat Kinderbetreuung und Hausarbeit entlöhnt. Das sind die Argumente von Befürwortern und Gegnerinnen. Claudia Blumer

In der Schweiz wird jährlich unbezahlte Hausarbeit im Gegenwert von über 100 Milliarden Franken geleistet. Foto: Christin Klose (Keystone)

In einer Woche findet der Strike for Future statt, ein schweizweiter Aktionstag für das Klima und den sozialen Wandel. Und wenige Wochen später, am 14. Juni, werden die Leute für die Neuauflage des Frauenstreiks auf die Strasse gehen. Vor zwei Jahren haben eine halbe Million Menschen in der Schweiz für «Respekt, Lohn und Zeit» demonstriert.

Während Themen rund um Sexismus und Lohndiskriminierung die Debatte prägen, ist eine weitere Forderung des Frauenstreiks ein Randthema geblieben: jene nach einem Lohn für Hausarbeit. Das Thema flackert immer wieder auf. Beispielsweise jetzt wieder, nachdem das Bundesgericht im März 2021 seine Scheidungsrechtsprechung angepasst und verfügt hat, dass Ex-Ehegatten, die sich während der Beziehung der Hausarbeit gewidmet haben, weniger Anrecht auf Alimente haben. Neu ist nach einer Scheidung jeder für sich selber zuständig.