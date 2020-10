Trotz Corona – Bis zu 7000 Besucher am Suisse Caravan Salon in Bern Von Donnerstag bis Montag findet der Suisse Carvan Salon in Bern statt – trotz Corona. Unter anderem wird den Besucherinnen und Besuchern am Eingang die Temperatur gemessen.

Zu Tausenden strömten die Besucher am Donnerstag auf das Beaexpo-Gelände. Video: Keystone/sda

Tausende Menschen strömen ab Donnerstag an den Suisse Caravan Salon auf das Bernexpo-Gelände in Bern. Laut den Veranstaltern ist es schweizweit die wohl grösste Messe seit Beginn der Corona-Pandemie. Täglich könne bis zu 7000 Tickets verkauft werden.

Möglich macht es der Bundesrat: Er hat im Juni festgehalten, dass Messen nicht mehr generell als Grossveranstaltungen zu qualifizieren sind. Der Caravan-Salon fällt deshalb nicht unter das umstrittene Verbot von Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern, das der Kanton Bern vor wenigen Tagen ausgesprochen hat.

Am Caravan-Salon soll ein umfassendes Schutzkonzept dafür sorgen, dass sich die Besucherinnen und Besucher sicher fühlen. In den Hallen ist die Hygienemaske Pflicht; im Freien empfehlen die Veranstalter das Maskentragen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Tickets werden nur Online verkauft. Somit sei jeder Besucher registriert und man habe die Daten, die man der Behörden mitteilen könne, falls nötig, sagt Remo Jenni, Messeleiter Suisse Caravan Salon Bern.

Ausserdem werde mit Wärmebildkameras am Eingang bei den Besucherinnen und Besuchern sowie Ausstellern die Temperatur gemessen. Bei Bedarf werde im Notfall jemand heimgeschickt, so Jenni weiter.

Andere Messen und Veranstaltungen wurden dagegen von Bernexpo abgesagt. So wird das Hero Fest nicht duchgeführt. Hier sei es nicht möglich gewesen, ein Schutzkonzept umzusetzen, sagt Jennifer Somm, CEO Bernexpo im Video.

Camping-Boom dank Corona

Am Caravan-Salon wären die Veranstalter laut Mediensprecher Adrian Erni glücklich, wenn sie dieses Jahr insgesamt 30'000 Eintritte verkaufen könnten.

Über 250 Aussteller präsentieren den Reisehungrigen in Bern von Donnerstag bis Montag ihre neusten Fahrzeuge und eine breite Palette an Zubehör. In Corona-Zeiten erlebt die Branche einen zusätzlichen Boom.

sda/tag