Winter meldet sich zurück – Bis zu 70 Zentimeter Neuschnee in den Bergen erwartet Laut den Meteorologen meldet sich der Winter zurück, zumindest in höheren Regionen. Die Skigebiete jedenfalls dürfen sich über die Schneeflocken freuen.

In höheren Lagen könnten bald schon wieder Schneefiguren gebaut werden. Foto: Gian Ehrenzeller (Archiv)

Nach einer längeren Durststrecke könnten die grünen Wiesen in den Bergen bald der Vergangenheit angehören: Meteorologen erwarten in den nächsten Tagen oberhalb von 1600 Metern über Meer bis zu 70 Zentimeter Neuschnee.

Obwohl der Schnee vielerorts «sehnlichst erwartet» werde, gab Meteoschweiz für Sonntagabend bis Dienstagmorgen eine Warnung der Stufe 2 für Gebiete oberhalb von 1200 Meter über Meer heraus. Das entspricht einer mässigen Gefahrenstufe, sprich, Gefahr von Glätte auf schneebedeckten Strassen.

Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie erwartet in den nächsten beiden Tagen eine sinkende Schneefallgrenze auf bis zu 700 Meter über Meer. Vom Wallis bis nach Graubünden könnten dann auf Höhen oberhalb von 1200 Metern Neuschneemengen von 10 bis 40 Zentimeter fallen, oberhalb von 1600 Metern sogar 40 bis 70 Zentimeter.

Lawinengefahr steigt

Auch MeteoNews erwartet in den Bergen viel Neuschnee: Im Wallis und in Teilen des Berner Oberlands könnte es oberhalb von 1400 Metern 20 bis über 50 Zentimeter Schnee geben, in den zentralen und östlichen Alpen 20 bis 40 Zentimeter.

Die Lawinenpräventions-Plattform «White Risk SLF» des Schnee- und Lawinenforschungsinstituts SLF und der SUVA warnte gleichzeitig vor einer grösseren Gefahr: Der Neuschnee falle auf eine ungünstige Altschneedecke, schreibt White Risk auf Twitter. Die Lawinengefahr werde daher markant ansteigen.

SDA/fal

