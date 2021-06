Wetter in der Schweiz – Bis zu 30 Grad, am Abend Gewitter Heute wird es heiss und sonnig, Meteorologen erwarten im ganzen Land über 30 Grad. Im Verlauf des Nachmittags ziehen dann aber Gewitterwolken auf.

Zunächst heiss und viel Sonne, doch dann entlädt sich die Hitze. Auf den Abend hin ziehen Gewitter auf. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Über Frankreich hat sich ein «riesiger Gewitterkomplex» gebildet, ein «sogenannter MCS», wie Meteoschweiz auf Twitter schreibt. Ein MCS (mesoscale convective system) ist eine Wolken-Anhäufung, die konvektive Zellen enthält. Konvektion lässt sich vereinfacht beschreiben mit einer Pfanne, in der Tomatensauce kocht. Wird die Sauce nicht gerührt, beginnt es zu spritzen. Zu einem solchen Transport von Wärme kommt es in der Meteorologie, wenn feuchte Luft aufsteigt. Die Energie kann sich in Form von Gewittern entladen. Das erwartet die Schweiz am Donnerstagabend.

Zunächst beginnt der Tag im Flachland mit 14 bis 17 Grad und mit viel Sonnenschein, vereinzelt gibt es Wolkenschleier und über den Bergen auch Quellwolken. Am Nachmittag klettert das Thermometer auf 31 bis 32 Grad, wie Meteonews erwartet.

Die Wolken-Anhäufung über Westeuropa nimmt im Lauf des Tages immer mehr Einfluss auf das Wetter in der Schweiz. Im Süden regnet es teilweise schon am Vormittag. Gegen Abend hin ziehen auch nördlich der Alpen die ersten Gewitter auf. Meteonews erwartet teilweise heftige Gewitter vor allem im Tessin und in der Westschweiz.

Ihren ersten Hitzetag des Jahres erlebte die Schweiz letzten Samstag. Das Thermometer stieg zuerst in Visp auf 30 Grad.

Die Prognosen für heute im «Wetterflash». Meteonews

