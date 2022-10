Hochwasserschutz in Steffisburg – Bis nächsten Sommer soll der Schwemmholzrechen fertig sein Am Freitagnachmittag war es so weit: Im Zulgboden erfolgte der Spatenstich für das mit 14 Millionen Franken veranschlagte Hochwasserschutzprojekt. Janine Zürcher

Gemeinderat Marcel Schenk erläuterte anlässlich des Spatenstichs die verschiedenen Schritte des ersten Teilprojekts. Foto: Patric Spahni

Die Zulg, der Bergbach aus dem Eriz, kann sich bei Starkregen in einen wilden Geschiebefluss verwandeln. Bald zwanzig Jahre ist es her, dass die Gemeinde Steffisburg deshalb die ersten Schritte für eine Verbesserung des Hochwasserschutzes entlang der Zulg gemacht hat. 2004 wurde eine erste Vorstudie erstellt. Am Freitag war es nun so weit: Im Zulgboden erfolgte der Spatenstich für den Schwemmholzrechen – das erste mehrerer Teilprojekte, die den Hochwasserschutz gewährleisten und die Längsvernetzung der Zulg möglich machen sollen (vgl. Box).