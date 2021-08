Das lange YB-Sündenregister – Bis irgendwann nur noch das Mitleid von GC geholfen hätte 33 Schüsse verzeichnen die Young Boys gegen GC. Dennoch kommen sie im Duell mit dem Aufsteiger nur zu einem 0:0. Trainer David Wagner zeigt, wo seine Prioritäten liegen. Dominic Wuillemin

Eher Flügel als Rechtsverteidiger: Silvan Hefti ist oft am Strafraum von GC anzutreffen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Nein, ein Weltrekord ist es nicht, was sich am Samstagabend im Wankdorf zuträgt. Viel zu reich an Kuriositäten ist die Fussballgeschichte. Die höchste Niederlage in einem offiziellen Spiel etwa datiert vom 31.10.2002, als Madagaskars Meister SOE Antananarivo aus Protest gegen Schiedsrichterentscheidungen den Ball nach Anstoss immer wieder ins eigene Tor beförderte und 0:149 verlor.

Aber speziell ist es schon, was sich vor grosszügig gezählten 20’826 Zuschauern gegen GC abspielt. Und damit ist nicht gemeint, dass sich rund fünfzig Fans des Aufsteigers aus Protest gegen personalisierte Tickets vor dem Stadion versammeln und während der neunzig Minuten am Vorabend des Schweizer Nationalfeiertags reichlich Feuerwerk zünden. Speziell ist die Partie deshalb, weil die Berner im strömenden Regen wohl noch stundenlang hätten weiterspielen können, ohne dass ihnen ein Treffer gelungen wäre. Ausser natürlich, die Grasshoppers hätten irgendwann Mitleid bekundet und im ma­da­gas­sischen Stil ein Eigentor erzielt.