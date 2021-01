Glasfasernetz im Emmental – Bis Ende 2021 sind alle Gemeinden ausgestattet Die Swisscom baut momentan in der ganzen Schweiz ihr Glasfasernetz aus. Auch im Emmental haben schon einige Gemeinden Zugang zum ultraschnellen Internet.

Arbeiter verlegen Glasfaserkabel. Foto: Keystone

Im Verlaufe dieses Jahres will die Swisscom alle Schweizer Gemeinden mit ultraschnellem Internet ausstatten. Dafür baut sie ihr Glasfasernetz aus, auch im Emmental. Einige grössere Gemeinden wie Burgdorf, Langnau oder Sumiswald haben bereits Zugang dazu. In anderen laufen die Bauarbeiten. Zum Beispiel in Trub, Trubschachen und Lützelflüh werden momentan Glasfaserkabel verlegt. Dann gibt es noch die Gemeinden, die sich erst auf den Ausbau vorbereiten. Darunter befinden sich unter anderem Koppigen, Wynigen und Affoltern. Wer wie weit ist, zeigt eine interaktive Karte auf der Website der Swisscom.