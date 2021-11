Kirche Leissigen-Därligen – Birgitte Enggist ist neu im Kirchgemeinderat An der Versammlung der Kirchgemeinde Leissigen-Därligen wurde ein neues Ratsmitglied gewählt und das leicht rote Budget genehmigt.

Brigitte Enggist (links) wurde neu in den Kirchgemeinderat gewählt. Im Amt bestätigt wurden (v.l.) Roland Gafner, Hannes Buri, Rolf Mutti, Präsidentin Astrid Zosso, Sonja Schärz. Es fehlt Marianne Balmer. Foto: Pd

Brigitte Enggist ist neu Mitglied des Kirchgemeinderates Leissigen-Därligen. Die in Leissigen wohnhafte Mutter von zwei Kindern wurde an der Kirchgemeindeversammlung gewählt, wie die Verantwortlichen mitteilen. Sie ersetzt Corinne Teuscher, welche ihr Amt aufgrund eines Wohnortwechsels niederlegen musste.

Alle übrigen Kirchgemeinderatsmitglieder wurden im Amt bestätigt: Astrid Zosso (Präsidentin), Rolf Mutti (Vizepräsident), Marianne Balmer, Hannes Buri, Sonja Schärz, Roland Gafner. Ebenfalls bestätigt wurde als externes Rechnungsprüfungsorgan die Firma Anderegg Treuhand aus Meiringen.

Kassierer Theo Schibler erläuterte den 25 anwesenden Stimmberechtigten das Budget 2022. Es sieht einen Aufwand von 228’490 Franken gegenüber einem Ertrag von 224’945 vor. Die Versammlung genehmigte es einstimmig.

Neuer Zaun und neue Zeiten

Astrid Zosso informiert unter dem Traktandum Verschiedenes zum einen über die Erneuerung des Zaunes des Pfarrhausgartens, welcher unter der Regie von Kirchgemeinderatsmitglied Roland Gafner zusammen mit weiteren Ratsmitgliedern an einem Samstag im Frühherbst selbstständig errichtet wurde.

Des weitern starten in einer halbjährlichen Versuchsphase die Gottesdienste ab Januar jeweils bereits um 9.30 Uhr. «Damit will der Kirchgemeinderat auf die ÖV-Anbindung nach Därligen reagieren, welche sich seit der Umstellung auf den Bus zeitlich verändert hat», wie es in der Mitteilung heisst.

PD/sgg

