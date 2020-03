Ski alpin im Oberland – Bircher holt zweimal Gold Der Abräumer bei den BOSV-Meisterschaften heisst Nils Bircher. Im Slalom gewann er mit über 4 Sekunden Vorsprung. pd

An den BOSV-Meisterschaften «Technik» wurde Nils Bircher vom SC Adelboden seiner Favoritenrolle gerecht: Er gewann beide Rennen. Dank dem Einsatz der IG Wettkämpfe Region Niedersimmental unter der Leitung von Reto Mani konnten die Rennen vom Diemtigtal in den Raum Adelboden verlegt und durchgeführt werden, heisst es in einer Mitteilung. Der Anlass bestand aus einem Riesenslalom und einem Slalom – die Rennen waren zugleich die Wertungsläufe 11 und 12 des Leki-BOSV-JO-Cups. Bircher und die Exil-Luxemburgerin Gwyneth Ten Raa (Raks) gewannen souverän in der Kategorie U-16. Bei den Knaben U-16 sicherte sich Janis Herrmann (SC Grund) Silber vor Raphael Herrmann (SC Schönried). Bei den Mädchen ging Silber an Laura Huber (SAK Haslital Brienz) und Bronze an Sue Piller (SC Schönried).