LKW stand auf den Schienen – Bipperlisi und Lastwagen kollidieren in Kurve In Aarwangen kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einem Unfall zwischen einem Zug und einem Lastwagen. Die Strecke ist derzeit unterbrochen.

Der Schaden am Zugwagen ist gross, auch das Glas ging in die Brüche. Foto: 20Min/Leserreporter Ein Spezialkran wird den Lastwagen und beschädigten Zug bergen. Foto: 20Min/Leserreporter Beim Aufprall wurden von 20 Passagieren deren 2 verletzt. Der Lokführer und Fahrzeuglenker kamen nicht zu Schaden. Foto: 20Min/Leserreporter 1 / 3

In Aarwangen ist am Dienstagmorgen um 7.30 Uhr ein Zug von der Aare Seeland Mobil (ASM) mit einem Sattelschlepper kollidiert. Der Unfall ereignete sich in der grossen Kurve der Jurastrasse vor dem Schloss Aarwangen. Dabei wurde die Bahnkomposition des «Bipperlisi» aus den Schienen gehoben. Der Zug war in Richtung Niederbipp unterwegs, der Lastwagen fuhr hoch zum Ortszentrum.