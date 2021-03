Bahnübergang ohne Schranken – «Bipperlisi» kollidiert in Aarwangen mit Auto In Aarwangen ist am Montagmorgen ein Zug der Aare Seeland mobil (ASM) mit einem Auto zusammengestossen. Verletzt wurde niemand, doch entstand Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen in Aarwangen beim Bahnübergang Wiesenstrasse, wie Isabelle Wüthrich von der Medienstelle der Berner Kantonspolizei auf Anfrage bekanntgab. Eine in Richtung Langenthal fahrende Autolenkerin beabsichtigte gemäss ersten Erkenntnissen, auf diesem Bahnübergang links in den Lerchenweg respektive die Wiesenstrasse abzubiegen.

Aus noch zu klärenden Gründen kam es dabei zur Kollision mit dem Zug, der ebenfalls in Richtung Langenthal unterwegs war. Wüthrich ergänzte mit diesen Angaben eine Meldung der SBB-Bahninformation. Der Betrieb des «Bipperlisi», wie der Zug zwischen Solothurn und Langenthal umgangssprachlich genannt wird, war rund eine Stunde lang unterbrochen.

chh/sda