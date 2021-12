Bio-Dörfli ist gescheitert – Bio Schwand sucht das Glück jetzt im Humus Die marode Bio Schwand AG in Münsingen will die Städte dieser Welt vor dem Hitzekollaps bewahren. Und sich selbst vor der Pleite. Johannes Reichen

Ein Humusprojekt soll der Münsinger Bio Schwand den Erfolg bescheren. Foto: Christian Pfander / Tamedia AG

Auf den ersten Blick sieht er ganz nach Hochglanz aus. Der Prospekt, in dem die Bio Schwand AG ihren Weg in die Zukunft skizziert, startet mit einem Foto in satten Grüntönen. Dazu ein Logo und ein zeitgemässer Name für das Projekt, um das es geht: Biolab Suisse.

Auf den zweiten Blick das: Die Sätze im Text holpern mehr als ein Traktor in einem schlecht abgeernteten Pastinakenfeld. Die Zahl der Fehler und Unsauberkeiten gleicht der von Nacktschnecken im nassen Salatbeet. Und die Fotos scheinen aus dem Internet gepflückt worden zu sein wie reife Erdbeeren von der Staude.