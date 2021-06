Wem gehört das Geld? – BIO-Pensions­kassen­streit landet vor Gericht Noch ist das Debakel um die gemeindeeigene Personalvorsorgestiftung BIO nicht ausgestanden. Jetzt wird um 2,7 Millionen Franken gekämpft – vor Bundesverwaltungsgericht. Stephan Künzi

Von der Pensionskasse PVS BIO sind bald nur noch die Werbe-Regenschirme übrig – als Erinnerung. Foto: Beat Mathys

Es geht um 2,7 Millionen Franken. Dieses Geld, davon ist Colette Nova überzeugt, gehört Ostermundigen. Die Gemeinde hat es in den Augen der SP-Parlamentarierin zugute, weil die Personalvorsorgestiftung Bolligen-Ittigen-Ostermundigen (PVS BIO) doch noch etwas besser gewirtschaftet hat als befürchtet. Die Unterdeckung war am Ende nicht gar so krass wie ursprünglich angenommen.

Konkret heisst das: Die Personalvorsorgekasse (PVK) der Stadt Bern, die mittlerweile die einst bei der PVS BIO versicherten Gemeindeangestellten aufgenommen hat, müsste Ostermundigen Geld zurückzahlen. Immerhin hatte die Gemeinde für den Wechsel zur PVK der Stadt Bern aus allgemeinen Mitteln 18,3 Millionen Franken nachgeschossen. Weil eben bei der PVS BIO zu wenig Geld vorhanden war.