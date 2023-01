Region Thun/Oberland – Bio-Lebensmittel sind weniger gefragt als während der Pandemie Der Konkurs der Reformhauskette Müller sorgte für ein Erdbeben in der Bio-Fachhandel-Szene. Doch wie sieht die Lage für die Produzenten aus? Murielle Buchs

Glückliche Rüebli und andere Produkte aus der Bio-Landwirtschaft stehen bei der Kundschaft derzeit weniger hoch im Kurs als während der Pandemie. Foto: Urs Jaudas

Insider ahnten es, doch für die breite Masse kam es einem Paukenschlag gleich: Anfang Jahr gab die Reformhauskette Müller bekannt, dass sie 37 Filialen an 17 Standorten in der Schweiz schliesst – eine davon in Thun. Viel war im Nachgang geschrieben worden über die spezielle Lage des Bio-Fachhandels, für den es immer schwieriger wird, sich neben den Grossverteilern zu behaupten, die ebenfalls auf den Bio-Geschmack gekommen sind. Doch wie sieht es für Betriebe aus, die ihre Gemüse- und Fleischproduktion auf Bio umgestellt haben? Wir haben in der Region Thun und im weiteren Berner Oberland nachgefragt.