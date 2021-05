Enthüllung nach Scheidung – Bill Gates hatte offenbar eine Affäre mit Microsoft-Mitarbeiterin Die Beziehung soll ihm den Sitz im Vorstand des Konzerns gekostet haben. Auch dass er mit Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verkehrte, gibt nun zu reden. Lisa Füllemann

Bill Gates mit seiner damaligen Ehefrau Melinda Gates an einer Konferenz über Aids in Toronto, Kanada, im Jahr 2006. Foto: Adrian Wyld (Keystone)

Bill Gates hatte einem Bericht von «The Wall Street Journal» zufolge eine intime Beziehung mit einer Microsoft-Mitarbeiterin. Dies sei auch der wahre Grund gewesen, weshalb der Microsoft-Gründer letztes Jahr aus dem Vorstand des Softwarekonzerns zurückgetreten sei. Zu diesem Schritt sei Gates von anderen Vorstandsmitgliedern gedrängt worden, nachdem diese eine externe Untersuchung in diesem Fall eingeleitet hatten.

Laut «The Wall Street Journal» hatte sich 2019 eine Microsoft-Ingenieurin in einem Brief an den Aufsichtsrat gewandt und behauptet, über Jahre hinweg eine sexuelle Beziehung mit Gates gehabt zu haben. Die Mitarbeiterin habe Microsoft zudem darum gebeten, dass Melinda Gates ihren Brief lese und somit über die langjährige Affäre informiert werde. Ob diese das Geschriebene gelesen hat, ist nicht bekannt.

Vom Verwaltungsrat rausgeworfen

Mitglieder des Vorstands beauftragten dem Bericht zufolge noch Ende 2019 eine Anwaltskanzlei mit einer externen Untersuchung der Vorwürfe. Während der laufenden Untersuchung hätten einige Vorstandsmitglieder entschieden, dass es für Gates nicht mehr angemessen sei, Direktor des Verwaltungsrats zu sein. Auch aufgrund der damaligen #MeToo-Bewegung habe der Vorstand keinen Direktor gewollt, der mit einem solch unangemessenen Verhalten in Verbindung gebracht wird.

Der 65-Jährige trat daraufhin im März 2020 aus dem Microsoft-Verwaltungsrat zurück – noch bevor die Untersuchung des Gremiums abgeschlossen war. Der Rücktritt des Software-Giganten kam für die Öffentlichkeit überraschend – schliesslich war der Microsoft-Gründer erst drei Monate zuvor in den Vorstand wiedergewählt worden.

Sprecherin bestätigt die Liaison

Nach aussen hiess es damals, Gates wolle sich auf seine philanthropische Arbeit konzentrieren. Am selben Tag räumte Gates auch seinen Sitz im Aufsichtsrat der US-amerikanischen Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway Inc., welche von Gates' Freund Warren Buffett geführt wird.

Ein Sprecher von Microsoft bestätigte gegenüber «The Wall Street Journal» den Vorfall um die Affäre: «Microsoft erhielt in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 den Verdacht, dass Bill Gates im Jahr 2000 versucht hatte, eine intime Beziehung mit einer Mitarbeiterin des Unternehmens einzugehen.» Auch eine Sprecherin des Microsoft-Gründers nahm Stellung: «Es gab eine Affäre vor fast 20 Jahren, die einvernehmlich endete.» Doch die Entscheidung Gates’, aus dem Vorstand zurückzutreten, habe in keiner Weise mit dieser Angelegenheit zu tun gehabt. «In der Tat hatte er sein Interesse bekundet, mehr Zeit für seine philanthropische Arbeit aufbringen zu wollen», sagte die Sprecherin.

Weitere Vorwürfe gegen Gates

Es sind nicht die einzigen Vorwürfe gegen Gates, die seit der Bekanntgabe der Trennung ans Licht kommen. So soll er laut «The New York Times» bei mehreren Frauen, die für ihn bei Microsoft und der Bill-and-Melinda-Gates-Foundation arbeiteten, Annäherungsversuche gestartet haben. Auch Gates’ problematisches Verhältnis zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wurde seit einem 2019 erschienenen Bericht in der «New York Times» in der Öffentlichkeit immer wieder thematisiert. Eine Sprecherin des Microsoft-Gründers sagte, dass sich Gates lediglich aus philanthropischen Gründen mit Epstein getroffen hatte und es bedauere, dies getan zu haben.

Jeffrey Epstein wurde 2019 angeklagt, einen Ring zur sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen unterhalten zu haben. Während der Vorbereitung auf den Prozess starb er in der Haft – laut Obduktionsbericht durch Suizid. Foto: Reuters

Berichten zufolge hat sich Melinda Gates an der Beziehung ihres damaligen Ehemanns zu Epstein sehr gestört. 2019 soll sie deshalb Anwälte verschiedener Kanzleien konsultiert haben, um die Ehe aufzulösen. Inwiefern die Affäre in der Scheidung eine Rolle spielt, ist nicht bekannt.

Bill Gates und seine Frau Melinda Gates kündigten Anfang des Monats an, dass sie ihre Ehe nach 27 Jahren beenden werden. In einer gemeinsamen Erklärung auf Twitter schrieb das Paar: «Wir glauben nicht mehr, dass wir zusammen als ein Paar in dieser nächsten Phase unseres Lebens wachsen können.» In einem Scheidungsantrag sagte Melinda Gates, ihre Ehe sei «unwiederbringlich zerbrochen».

