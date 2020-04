Corona setzt den Bären zu – Bildschirme für gelangweilte Bären Wegen des Coronavirus leiden die Berner Bären unter Touristenentzug – und langweilen sich. Die Stadt will nun gegen eine Million Franken zu ihrer Bespassung aufwenden. Michael Feller

So schlapp waren die Bären selten. Ohne Touristen fehlt der Antrieb. Christian Pfander

Es ist ein Schock für die Bären. Kaum sind sie aus der Winterruhe zurück am Sonnenhang ihres Bärenparks, wähnen sie sich am falschen Ort: kein Stimmengewirr, keine Ahs und Ohs, kein Klicken der Kameras. Seit Geburt haben sich Björk, Finn und Ursina an die Touristen gewöhnt, kennen die Blicke und das Rampenlicht. Jetzt, in der Corona-Krise, blendet nur noch die Sonne. Die Geländer rund um das Gehege sind verwaist, keine Menschen weit und breit. Langeweile. Die Bären sind auf Touristenentzug. Sie liegen faul herum, fressen ohne Lust.