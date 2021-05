Strandbad Thun – Bilderbuchstart in die 100. Saison Eine perfektere Kulisse für den Saisonstart ist kaum vorstellbar. Trotzdem haben die Gäste den «Strämu» in Thun am Eröffnungswochenende nicht überrannt. Hans Peter Roth

Vom Sprungturm im Strandbad Thun springen vor allem jüngere Badegäste kühn ins Kühl. Foto: Hans Peter Roth

«Sövu Schnee hets am Niese säute, we mir uftüe!» Jean-Pierre von Gunten blickt übers 50-Meter-Olympiabecken zum imposant strahlenden Berg. Doch der Start in die neue Badisaison könnte fürs Strandbad Thun perfekter nicht sein. Strahlender Sonnenschein, einige pittoreske Wolkenschleier, der Rasen leuchtet grün, der See glitzert blau, und das Alpenpanorama blendet. Am Sonntagnachmittag klettert die Temperatur schon nahe an die Sommermarke von 25 Grad. «Das habe ich natürlich so bestellt», meint der Chefbadmeister des «Strämu» und blinzelt in die Sonne.