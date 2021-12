Kunstausstellung Cantonale – Bilder von Tieren sind Bilder von uns Es ist wieder Cantonale: Vierzehn Berner Kunstschaffende stellen in der Kunsthalle aus. Eine von ihnen ist die Bielerin Chantale Demierre. Sie malt Tiere. Niedlich ist das nicht. Martin Bieri

In der Berner Kunsthalle zu sehen: Das Schafbild «Approaching flow» , 2020, Öl auf Leinwand, 90 x 110 cm. Foto: zvg

Lump starb am 29. März 1973. Zehn Tage später war auch der Jahrhundertmaler tot. Man wird Lump dafür nicht verantwortlich machen können, es war ein Infarkt, kein gebrochenes Herz. Trotzdem, sicher ist: Pablo Picasso, in seinen Amouren ohnehin ausschweifend, liebte sein Haustier über alle Massen. Lump sei weder Hund noch Mensch, sondern «wirklich jemand anderes», sagte der Maler über den Dackel, der von all seinen Hunden der einzige gewesen sein soll, den er in den Arm nahm. Picasso zeichnete Lump so oft, dass der kleine Braune als prominentestes Tiermodell der Kunstgeschichte gilt.