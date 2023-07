Hasliabend in der SAC-Hütte – Bilder und Geschichten In der SAC-Windegghütte (1887 m) findet im August ein «Hasliabä» statt. Wer mit dabei sein möchte, sollte sich bald anmelden. Bruno Petroni

Die SAC-Windegghütte. Foto: Bruno Petroni

Auch in ihrem sechsten Sommer als Hüttenwartin liess sich Adrienne Thommen etwas einfallen: Am Freitag, 25. August, ab 17 Uhr organisiert die Hüttencrew einen Themenabend rund ums Haslital. Dazu gehören ein Apéro und Abendessen mit alten Rezepten aus dem Tal. Wer Thommen kennt, der weiss, dass sie stets mit kulinarischen Genüssen überzeugen will und auch immer den passenden Wein im Hüttenkeller liegen hat.