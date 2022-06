Hagel in der Region Thun – Bilder der Verwüstung nach dem Hagelschlag Zerstörte Gemüse- und Obstkulturen, entlaubte Bäume, verwüstete Schrebergärten. Selbst 20 Stunden nach dem Hagelunwetter vom Donnerstag fanden sich nördlich von Thun noch Eisreste. Hans Peter Roth

Biobauer Daniel Dähler zeigt Hagelkörner, die bereits 20 Stunden im Gras lagen. Foto: Hans Peter Roth

Brutal und kurz bringt die Aussage von Sarah Dähler die bittere Realität auf den Punkt: «Totalschaden.» Sie spricht von den Schäden, die der Hagelzug am Donnerstag auf ihrem Hof bei Seftigen angerichtet hat. Der Anruf dieser Zeitung erreicht die Bäuerin, die seit 2019 den Biohof Dähler führt, in den Ferien. Diese würde sie am liebsten gleich abbrechen – doch die Heimreise erfolgt ohnehin am Wochenende. Vor Ort, im Dengel 337, zeigt sich das ganze Ausmass der Verwüstung.

X-Tausende Franken Schaden

Biobauer Daniel Dähler steht neben einem Gemüsetunnel, dessen Plastik durch den Hagel massiv beschädigt wurde. Foto: Hans Peter Roth