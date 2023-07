Neues im Gotthelf-Zentrum – Bilder aus Gotthelfs Werken erzählen eigene Geschichten Es gibt unzählige Darstellungen von den Figuren, die Jeremias Gotthelf geschaffen hat. Nun gibt es eine Ausstellung mit den interessantesten. Pia Scheidegger

Heinrich Schütz (links) und Werner Eichenberger haben die Ausstellung kuratiert. Fotos: Beat Mathys

Alles begann 2019 in St. Moritz. Werner Eichenberger und Heinrich Schütz sassen in einer Hotelbar. An den Wänden um sie herum hingen überall Bilder, sie erinnerten die beiden an ein englisches Pub. «Plötzlich wurde uns klar: So soll unsere nächste Ausstellung aussehen», sagt Eichenberger und öffnet die Tür zum Gotthelf-Zentrum in Lützelflüh.