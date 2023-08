Unspunnen-Schwinget 2023 – Bundesrätliches Lob und ein Festhalten an Bewährtem OK-Präsident und Obmann des Eidgenössischen Schwingerverbands ziehen ein positives Fazit des Unspunnen-Schwinget 2023. Hans Urfer

Bundesrat Albert Rösti anlässlich des Festakts am Unspunnen-Schwinget 2023.

Foto: Keystone / Peter Schneider

«Wir haben heute grossartigen Schwingsport in Interlaken erlebt», sagte Hannes Rubin, OK-Präsident des Unspunnen-Schwinget 2023, gestern an der abendlichen Medienkonferenz. «Wir gehen auch mit einem positiven Gefühl in die nun folgende Abbauphase», blickte Rubin voraus.