Versammlung in Eriswil – Bilanz eines Ärgernisses Bei der Sanierung der Ahornstrasse war nicht alles wie gewünscht gelaufen. Darüber wurde den Stimmberechtigten Rechenschaft abgelegt. Jürg Rettenmund

Solarstrom kann in Eriswil weiter gefördert werden. Bild: Thomas Peter

An der Gemeindeversammlung in Eriswil wurde über die Sanierung eines Teilstücks der Ahornstrasse informiert. Die Gemeinde konnte massiv höhere Kosten, die das Bauunternehmen in Rechnung stellen wollte, nach einer langen Auseinandersetzung mit einem Vergleich abwenden.

Den Ausgaben von 160’000 Franken, die die Gemeinde damit vermeiden konnte, stehen knapp 70’000 Franken für Anwalt und Gutachten gegenüber. Dazu kam der Ärger für die Strassenbenützer während der unerwartet langen Bauzeit über den Winter.

Trotz dieser unerfreulichen Bilanz gaben dieses und die weiteren Geschäfte der Versammlung zu keinen Diskussionen Anlass. Das Reglement über die Abgabe elektrischer Energie wird so angepasst, dass für das Förderprogramm für erneuerbare Energie eine saubere Rechtsgrundlage geschaffen wird.