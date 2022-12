Haftstrafe in Nepal – «Bikini-Mörder» kommt nach 19 Jahren frei Charles Sobhraj, dessen Taten in der Netflix-Serie «Die Schlange» verfilmt wurden, tötete auf dem Hippie-Trail Dutzende Menschen. Nun soll er aus der Haft entlassen werden. David Pfeifer aus Bangkok

Der Serienmörder Charles Sobhraj alias «Die Schlange» nach einer Gerichtsanhörung im Jahr 2014. Foto: Prakash Mathema (AFP)

Zum Horror von Serienmördern gehört, dass man ihnen Namen gibt, bevor man weiss, wer hinter ihren Taten steckt. Der «Zodiac-Killer», «Son of Sam», der «Hammermörder». Charles Sobhraj wurde gleich unter drei Bezeichnungen berüchtigt: der «Hippie-Trail-Killer», der «Bikini-Mörder» und «Die Schlange». Nun soll Sobhraj, heute 78 Jahre alt, aus der Haft in einem Sicherheitsgefängnis in Kathmandu entlassen werden. Die meisten seiner mindestens 20 Opfer fand er in den 1970er- und 80er-Jahren, in Süd- und Südostasien, wo man damals noch auf dem Landweg, dem Hippie-Trail, unterwegs sein konnte.