Radweg in Ochlenberg – Biketrail im Wald sorgt für Ärger Die Gemeinde ist auf einen offenbar illegalen Biketrail im Gebiet Linde aufmerksam geworden. Dieser wurde nun als Baupolizeifall gemeldet. Sebastian Weber

Ein solch illegaler Biketrail wie hier in Münchenbuchsee soll auch in Ochlenberg erstellt worden sein. Foto: PD

Es ist ein Sport, der voll im Trend liegt: das Biken. Damit verbunden ist aber auch die Entwicklung, dass immer häufiger im Wald illegale Biketrails erstellt werden. So mussten etwa letztes Jahr unbewilligte Schanzen im Wald in Münchenbuchsee zurückgebaut werden. Und auch im Seeland reagierte diesen Sommer der Kanton und liess eine illegal errichtete Strecke beseitigen. Zahlreiche weitere Medienberichte aus der ganzen Schweiz erzählen von ähnlichen Fällen.

Und nun ist offenbar auch der Oberaargau betroffen: So machte ein Leser dieser Zeitung, der anonym bleiben möchte, auf Trails im Gebiet Linde in der Gemeinde Ochlenberg aufmerksam. Als regelmässiger Naturgänger habe er das Geschehen mit den Bikes im Wald sehr nah miterlebt, schreibt er. Die Bikes seien auf allen nur möglichen Pfaden in rasantem Tempo anzutreffen. «So hat das Wild fast keinen Ruheort und Ruhezeiten», schreibt er.