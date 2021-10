Steffisburg: Swiss Dirt Series – Bikesport für Anfänger und Topshots Zur Eröffnung der Frutiger Sunnefeld Jumps in Steffisburg laden die Macher zu Workshops und Contest mit internationaler Beteiligung.

Der neue Dirtpark Frutiger Sunnefeld Jumps ist bereit für die Eröffnung. Foto: PD

Am 16. Oktober wird der neu gestaltete Dirt Park in Steffisburg unter dem neuen Namen Frutiger Sunnefeld Jumps offiziell eröffnet. Dies, nachdem Lernende der Firma Frutiger zusammen mit der Flying Metal Crew den alten Park von Grund auf erneuert und den heutigen Ansprüchen angepasst haben.

So macht denn zur Eröffnung auch gleich die Swiss Dirt Series in Steffisburg halt. Es ist die offizielle Landesserie der Freeride Mountainbike (FMB) Worldtour mit Fokus auf die Förderung vielversprechender Nachwuchsfahrer. In den letzten Jahren habe sich das Niveau auf der Tour deutlich gesteigert, schreiben die Veranstalter und verweisen dabei auf die verbesserte Infrastruktur an anderen Standorten.

Topshots und starker Nachwuchs

Dank des neuen Parks in Steffisburg hoffen sie, künftig auch vermehrt internationale Athleten zu begrüssen. So gastieren dieses Wochenende unter anderem der Schwede Elof Lind und der Deutsche Jan Hagemann im Sonnenfeld. Mit Cedric Hubacher ist auch 2021 ein starker Nachwuchsfahrer am Start, der schon 2020 den Sprung aufs Podest schaffte.

Ab 10 Uhr ist das Gastroangebot geöffnet. Kids können zwischen 10 und 12 Uhr an einem Fahrworkshop teilnehmen. Um 11 Uhr wird der Park offiziell eröffnet, um 14 Uhr startet die Wettkampfqualifikation. Der Final steigt um 16 Uhr. Parkplätze stehen beim Bahnhof Steffisburg zur Verfügung, doch die Veranstalter empfehlen die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr oder dem Velo. Bei schlechtem Wetter findet der Anlass am Sonntag, 17. Oktober statt.

pd/maz

