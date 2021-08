Überfall in Bern – Bijouterie-Räuber soll Corona-Kredite erschlichen haben Ein 27-Jähriger Berner soll illegal an staatliche Hilfskredite im Umfang von 150’000 Franken gelangt sein. Brisant: Der Mann war davor an einem brutalen Raubüberfall beteiligt. Michael Bucher

Je 50’000 Franken in Form von Corona-Krediten soll ein Mann bei drei verschiedenen Banken bezogen haben, um private Schulden zu begleichen. (Symbolbild) Foto: Keystone

Es war ein Akt beispielloser Gewalt, der sich im Dezember 2017 am helllichten Tag mitten in Bern abspielte. Ein Mann streckt in der Von-Werdt-Passage den Betreiber eines Schmuck- und Pfandleihgeschäfts brutal nieder. Er erbeutet gegen 20 Kilo Schmuck im Wert von rund 300’000 Franken. Erst am Folgetag findet die Polizei den 76-jährigen Ladeninhaber gefesselt und schwer verletzt im Laden.

Die fünf mutmasslich am Raubüberfall Beteiligten sind heute längst gefasst. Am Montag hätte am Regionalgericht Bern-Mittelland der Prozess gegen die Bande starten sollen. Doch weil zwei der fünf Beschuldigten wegen einer Corona-Erkrankung beziehungsweise einer Quarantäneverordnung nicht vor Gericht erscheinen konnten, wurde der Prozess vertagt.