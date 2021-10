FC Thun – Big Points am Ort des Schreckens Die Berner Oberländer gewinnen in Vaduz 3:1 und schliessen zu Tabellenführer Xamax auf, der in Schaffhausen gleich 0:4 verliert. Adrian Horn

Die Thuner lassen sich nach Spielende von den mitgereisten Fans feiern. Foto: Michael Zanghellini (Freshfocus)

Mit einem guten Gefühl gehen die Thuner in die zweiwöchige Nationalmannschaftspause. Sie bezwangen zum Abschluss des ersten Saisonviertels Super-League-Absteiger Vaduz in dessen Stadion 3:1 und zogen in der Tabelle mit Leader Xamax gleich.

Der Sieg im Fürstentum hatte für die Berner Oberländer was von einer Revanche. Als sie letztmals hier gewesen waren, kassierten sie eine der bittersten und folgenschwersten Niederlagen in ihrer Geschichte. 0:2 verloren sie das Barrage-Hinspiel vor über 13 Monaten, es war ein herber Rückschlag nach famosem Schlussspurt in der regulären Saison, der sie beinahe gerettet hatte. Den Rückstand, den sie sich einhandelten, konnten sie wenige Tage später beim Wiedersehen in der Stockhorn-Arena nicht wettmachen. Seither ist der FC Thun ein Challenge-League-Club – und das Rheinpark-Stadion kein Ort, mit dem man im Umfeld des Vereins besonders gute Gefühle verknüpft.

Gerndt souverän vom Punkt

Am Freitagabend hatten die Oberländer, was ihnen damals verwehrt geblieben war: ein bisschen Wettkampfglück. Sie kriegten gleich zwei Penaltys zugesprochen, bloss der erste war unumstritten. Alexander Gerndt verwertete jeweils souverän, weil er die Elfmeter trat, wie man sie eben treten sollte: mit viel Anlauf und noch mehr Entschlossenheit. Die Gastgeber glichen zwischenzeitlich aus. Matteo di Giusto traf; das war – das muss sein! – nicht nach dem Gusto der Thuner.

Omer Dzonlagic erzielte noch vor der Pause das 3:1. Die 2-Tore-Führung gab nicht wieder, wie ausgeglichen die Partie in den ersten 30 Minuten gewesen war.

Karlen/Rüdlin zunächst auf der Bank

Trainer Carlos Bernegger hatte mit der Aufstellung überrascht, indem er unter anderen Grégory Karlen und Fabian Rüdlin draussen liess und Nicola Sutter im zentralen Mittelfeld aufstellte, wo dieser stets gespielt hatte, bevor er zum Innenverteidiger umfunktioniert wurde. Das war zumindest kein Fehler. Sutter bildete mit Nicolas Hasler eine überzeugende Doppelsechs.

Es war ein ziemlich unterhaltsames Duell zweier Clubs, die nicht umsonst auf Super-League-Vergangenheit zurückblicken. Und ein grosser Sieg der Thuner.

