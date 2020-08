Traumdebüt bei YB-Frauen – «Big Game, Big Da Eira» Die YB-Frauen bezwingen zum Saisonstart in einer verrückten Partie die FCZ-Frauen 5:4. Neuzugang Stefanie Da Eira glänzte dabei mit Abschlussqualitäten und Übersicht. Fabian Aebischer

In der 22. Minute übernimmt Neuzugang Stefanie Da Eira gleich die Verantwortung beim Penalty und versenkt zielsicher zur Führung. Foto: Manuel Zingg

Sie übernimmt Verantwortung, verwandelt den Penalty eiskalt. Sie ist kopfballstark, zieht die Fäden im Aufbauspiel und setzt ihre Kolleginnen immer wieder mit mustergültigen Pässen ein: All diese Fähigkeiten zeichnen Stefanie De Além Da Eira aus.

Auf diese Saison hin wechselte die portugiesisch-schweizerische Doppelbürgerin von GC in die Hauptstadt zu den YB-Frauen. In ihrem ersten Pflichtspiel, beim spektakulären 5:4-Heimsieg über Zürich, erzielte Da Eira gleich einen Doppelpack und lieferte dazu noch einen Assist. «Ich hätte mir definitiv keinen besseren Start vorstellen können», sagt die 27-Jährige. Ihr Trainer Charles Grütter lobt die Mittelfeldspielerin: «Eine ganz starke Leistung, vor allem wie sie im Zentrum ihre Routine ausgespielt hat. Big Game, Big Da Eira.»

Bemerkenswertes Palmarès

Die YB-Frauen sind für Da Eira ihre fünfte Station in der höchsten Schweizer Frauenliga. Angefangen hat sie die Karriere bei Thun, wo sie auch aufgewachsen ist und heute wieder lebt. Die Eltern der Berner Oberländerin stammen aus Portugal, einer Provinz etwa eineinhalb Stunden von Porto entfernt. «Ich besuche Portugal, so oft es geht, hatte jedoch zuletzt nicht viel Zeit», erklärt sie.

Aus persönlichen Gründen sei Da Eira nun wieder ins Berner Oberland gezogen, wobei YB schon immer eine Wunschadresse gewesen sei, so die Nummer 64. Obwohl sie weiss, wie man Titel gewinnt (drei Cupsiege mit Thun, Basel und Zürich und ein Meistertitel mit Zürich), fällt ihre Zielvorgabe mit ihrem neuen Team etwas verhalten aus: «Wir streben einen Platz in den Top vier an. Nach diesem Start gilt es nun unbedingt dranzubleiben», bemerkt Da Eira, die zu 100 Prozent bei einer Immobilienverwaltung arbeitet.

Die ehemalige und vielleicht bald wieder aktuelle Nationalspielerin Portugals zieht neu die Fäden im Mittelfeld der YB-Frauen. Foto: Claudio De Capitani/Freshfocus

Ein anderes Bestreben der Thunerin sei, nochmals das portugiesische Nationaltrikot überstreifen zu können. Vor ungefähr sieben Jahren lief sie bisher dreimal in diesem Dress auf. «Dann passte es zeitlich wegen der Arbeit nicht mehr», erklärt Da Eira. Kommende Einsätze seien aber durchaus möglich: «Der Trainer und ich sind zumindest in Kontakt.»

Auf die Frage, ob es nach diesem nervenaufreibenden Saisonstart gegen die FCZ-Frauen eine wohlverdiente Kiste Bier für das Team gebe, antwortet Da Eira lachend: «Ich persönlich habe Bier nicht gern», und fügt hinzu: «lieber ein neutrales Getränk.»