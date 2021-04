Geister- und Sofameisterfan – Bier und Besserwissen – Alltag als Sofafan Tausende YB-Fans verfolgten den Weg zum vierten Titel in Folge vom Sofa aus. Auch unsere Autorin, die den Wankdorf-Wahnsinn der wohligen Wohnzimmeratmosphäre vorziehen würde. Claudia Salzmann

So sehen Sofameister aus: Claudia Salzmann mit ihrem Kollegen Jakob Hürlimann. Foto: Christian Pfander

Es ist längst zur Routine geworden. Spielt YB, nimmt unser Fünfergrüppchen – mein Partner, sein Vater, seine Schwester und unser bester Freund – bei uns auf dem Sofa Platz. Es gibt YB-Würste, Raclette oder selbst gemachte Pasta. Und während der Partie Bier und Besserwissen.

Das Fansein auf dem Sofa hat klare Vorteile: erstens, die wohlige Wohnzimmerwärme. Ich fläze mich im Pyjama auf dem Sofa und schaue meinem Team zu, wie es Tor um Tor dem Rest der Super League davonzieht. Zweitens, anders als bei den Fussballern auf dem Platz gibt es keine weiten Laufwege. Schon gar nicht muss ich mich für ein Getränk auf der steilen Treppe im Sektor C abmühen, an Aberdutzenden Fans vorbei, die im Weg stehen. Daheim muss ich mich auch nicht in eine Schlange stellen und lange Wartezeiten erdulden. In meinem Kühlschrank, der keine elf Meter vom Sofa entfernt ist, ist alles da, was ich brauche.